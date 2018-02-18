Ünlü isimler isyan etti: Kanunlar değişsin, idam geri gelsin!

Bu adamlar yaşamasın

Hadise, Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Hotel’in Sevgililer Günü organizasyonunda sahneye çıktı. Konserden önce basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı gözyaşları arasında konuştu, idam cezasının geri gelmesini istediğini söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Adalet Bakanımıza sesleniyorum; lütfen yasalar değişsin. Küçük çocuklara tecavüz eden adamlar yaşamasın. Çok içten söylüyorum, idam geri gelsin. Biz sanatçılar bu konuda birlik olmalıyız. Biz bir araya gelip Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın yanına gitsek, kesin bir şeyler değişir.”

REFERANDUM YAPILSIN

Gülşen, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, toplumda infial yaratan olaylar hakkında sert açıklamalar yaptı: “İş artık çığırından çıktı. Nefes alabilmek çok zorlaştı. Bunların son bulması için bir birey olarak, bir ana olarak elimden ne gelirse yapmaya hazırım.”

İdam konusunda referandum yapılırsa kararının “evet” olacağını açıklayan Gülşen, kanunların değişmesi gerektiğini söyledi: “Caydırıcı cezalar getirilmeli. Bir hayvanı arabanın arkasına bağlayarak metrelerce sürükleyen kişi 300 lirayla kurtulamaz. Bebeğe tecavüz eden, toplum içinde yaşayamaz. O insanlar başka aleme gitmeli.” ◊ Behlül AYDIN

GÜNAHI BANA YAZILSIN!

Çocuk tecavüzcülerine idam isteyen bir başka isim de Ferhat Göçer. Önceki akşam Kıbrıs’taki The Savoy Ottoman Palace Hotel’de sahneye çıkan şarkıcı şöyle konuştu: “Bu canilik. 27 yıllık hekimim, hayatım insanları yaşatmak üzerine kurulu. Ama böyle bir olayla karşılaşsam, yemin ediyorum o kişiyi ellerimle boğarım. Bu adamlar asılsın, günahı da bana yazılsın.”