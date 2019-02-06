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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
06.02.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Ünlü gelin hakim karşısında!

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Ünlü gelin hakim karşısında!

"Gelinim olur musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş, polis memurlarına mukavemet gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Sinem Umaş suçlamaları kabul etmeyerek "Polis memuru beni çekip sarstı. Düştüm. Bacağımdan yaralandım. Beni yerde sürükledi" dedi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Sinem Umaş ile şikayetçi polis memurları Kerem A. ve Kadir K., avukatlarıyla katıldı. 

"POLİS ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Duruşmada ifade veren sanık Sinem Umaş, olay günü köpeğini gezdirdiğini belirterek, "İki polis geldi. Elimdeki poşette ne olduğunu sordu. Sonrasında çekip aldı. 'Yakındaki büfeden aldın. İmza atacaksın' dedi. Oradan almadığımı ve imza atmayacağımı söyledim. Polis üzerime yürüdü. Beni çekip sarstı. Bacağımdan yaralandım. Yerde sürüklemeye başladılar. Mahalleli tepki gösterince ekip çağırdılar. Karakola götürüldüm. Olay yerinde tartıştığım polis burada beni tehdit etti. Beni karakola götürürken kelepçelediler" dedi.

"CEZA YAZILACAĞINI ÖĞRENİNCE SERTLEŞMEYE BAŞLADI"

Duruşmada ifade veren şikayetçi polis memurlarından Kadir K., "Geç saatte alkol satan yerlerle ilgili olarak uygulama yapılıyordu. Sanığı gördük. Elinde poşet vardı. Poşetin içinde bira vardı. Arkadaşım bayanın yanına gitti. Sanık büfeye ceza  yazılacağını öğrenince sertleşmeye başladı. Hakaret etti. 'Siz kimsiniz' dedi. Çığlık atmaya başladı. Diğer arkadaşımın üzerine saldırdı. Telsiz yere düştü. Ekip çağırdık. Sanığa kelepçe takılmadı" dedi.

"OMZUMA YUMRUK ATTI"

Diğer şikayetçi polis memur Kerem A ise "Sanığı tekel büfesinden çıkarken elinde siyah poşetle gördük. Poşette bira olduğu görünüyordu. 'Poşete bakabilir miyim' dedim. Biraları gördüm. 'Yandaki büfeden mi aldınız' dedim. 'Evet' dedi. Büfe için işlem yapmamız gerektiğini söyledim. Önce kabul etti. Köpeğinin çişini yapması gerektiğini söyledi. Onu bekledik. Daha sonra tavrı değişti. 'Ben gelmiyorum kimse götüremez' şeklinde hakaretler etti. Omzuma yumruk attı. Tekrar yumruk attı. Elime geldi. Telsiz yere düştü. Boynumu tırnakladı. Kendimi koruma amacıyla bayanın kolundan tuttum. Ekip çağırdık ve karakola gittik" dedi. Daha sonra şikayetçilerin, davanın basına kapalı olarak yürütülmesini talepleri mahkemece reddedildi. Dava tanıkların dinlenilmesi ve olayı gösteren kamera kayıtlarının olup olmadığının sorulması için emniyete yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli olan müştekiler Kadir K. ve Kerem A'nın, 15 Aralık 2018'de saat 00.30'da Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde devriye gezdikleri belirtiliyor. Polislerin, tekel bayisinden çıktığını ve elindeki poşette içki olduğunu fark ettikleri Umaş'ın yanına gittikleri ifade edilen iddianamede, şüpheliye saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı anlaşılan büfeyle ilgili işlem yapmak üzere tutulacak tutanağa imza atması gerektiğini söyledikleri anlatılıyor. İmza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle yaşanan tartışmada Sinem Umaş'ın, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım." şeklinde sözler sarf ettiği ileri sürülüyor. Umaş'ın bu şekilde polis memurlarını tehdit ettiği, hakarette bulunup onlara elleriyle vurmaya başladığı, polis Kerem A'nın elinde bulunan göreve tahsisli telsizin yere düşerek kırıldığı, ayrıca adli rapora göre Kerem A'nın yaralandığı belirtiliyor. Sanık Sinem Umaş'ın "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor. 

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