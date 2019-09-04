ÃœnlÃ¼ fotoÄŸrafÃ§Ä±dan acÄ± haber

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
04.09.2019 - 17:13, Son GÃ¼ncelleme:

Ünlü fotoÄŸrafçÄ±dan acÄ± haber

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Ünlü fotoÄŸrafçÄ±dan acÄ± haber

FotoÄŸraf dÃ¼nyasÄ± bir bÃ¼yÃ¼k ustasÄ±nÄ± kaybetti. Pirelli takvimleri baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ moda firmasÄ±nÄ±n kampanya fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§eken Peter Lindbergh hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Lindbergh'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ resmi Instagram hesabÄ±ndan duyuruldu. Hesapta "BÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Peter Lindbergh'in 74 yaÅŸÄ±nda 3 EylÃ¼l'de hayata veda ettiÄŸini duyururuz" denildi. Usta fotoÄŸrafÃ§Ä±nÄ±n Ã¶lÃ¼m nedeni hakkÄ±nda bilgi verilmedi.Â 

23 KasÄ±m 1944'te Polonya'nÄ±n Leszno kentinde doÄŸan Peter Lindbergh, henÃ¼z dÃ¶rt aylÄ±kken ailesi, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n koÅŸullarÄ± nedeniyle Almanya'ya gÃ¶Ã§ etti.

ÃœnlÃ¼ fotoÄŸrafÃ§Ä±dan acÄ± haber

Daha sonralarÄ± "Almanya'nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ endÃ¼striyel bÃ¶lgesi" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã§elik endÃ¼strisinin merkezi Duisburg'da bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°lerleyen yÄ±llarda Berlin'e taÅŸÄ±ndÄ±.

Lindbergh, adÄ±nÄ± Ã¼nlÃ¼ bir otomobil firmasÄ±nÄ±n reklam fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekerek duyurdu.Â  Stern dergisinde yayÄ±nlanan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sayesinde bilinirliÄŸi arttÄ±. Daha sonra Paris'e taÅŸÄ±ndÄ±. O dÃ¶nemde takvimler 1970 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.

ÃœnlÃ¼ fotoÄŸrafÃ§Ä±dan acÄ± haber

FotoÄŸraflarÄ±, Ã§ok satan Ã¼nlÃ¼ dergilerde yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±. O sÄ±rada da Ã¼nlÃ¼ moda firmalarÄ± onunla Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sÄ±raya girdi.

1980 ve 90'larda Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista gibi dÃ¶nemin yÄ±ldÄ±z modelleriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k alanÄ±ndaki ilk deneyimlerine 1978 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Lindberg, 2017 yÄ±lÄ±nda Pirelli takviminin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da Ã§ekmiÅŸti.

Peter Lindbergh, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens Harry'nin eÅŸi Meghan Markle'Ä±n konuk editÃ¶r olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± Vogue dergisinin Ã¶zel sayÄ±sÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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ÃœnlÃ¼ fotoÄŸrafÃ§Ä±dan acÄ± haber

Bu sayÄ± iÃ§in oyuncu Jane Fonda, Ã§evre eylemcisi Greta Thunberg ve Yeni Zelanda BaÅŸbakanÄ± Jacinda Arden'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok kiÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekti.

Genellikle siyah- beyaz Ã§alÄ±ÅŸan Lindbergh, doÄŸallÄ±ÄŸa Ã¶nem veriyordu.

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