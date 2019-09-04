ÃœnlÃ¼ fotoÄŸrafÃ§Ä±dan acÄ± haber

Ünlü fotoÄŸrafçÄ±dan acÄ± haber
FotoÄŸraf dÃ¼nyasÄ± bir bÃ¼yÃ¼k ustasÄ±nÄ± kaybetti. Pirelli takvimleri baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ moda firmasÄ±nÄ±n kampanya fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§eken Peter Lindbergh hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Lindbergh'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ resmi Instagram hesabÄ±ndan duyuruldu. Hesapta "BÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Peter Lindbergh'in 74 yaÅŸÄ±nda 3 EylÃ¼l'de hayata veda ettiÄŸini duyururuz" denildi. Usta fotoÄŸrafÃ§Ä±nÄ±n Ã¶lÃ¼m nedeni hakkÄ±nda bilgi verilmedi.Â
23 KasÄ±m 1944'te Polonya'nÄ±n Leszno kentinde doÄŸan Peter Lindbergh, henÃ¼z dÃ¶rt aylÄ±kken ailesi, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n koÅŸullarÄ± nedeniyle Almanya'ya gÃ¶Ã§ etti.
Daha sonralarÄ± "Almanya'nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ endÃ¼striyel bÃ¶lgesi" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã§elik endÃ¼strisinin merkezi Duisburg'da bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°lerleyen yÄ±llarda Berlin'e taÅŸÄ±ndÄ±.
Lindbergh, adÄ±nÄ± Ã¼nlÃ¼ bir otomobil firmasÄ±nÄ±n reklam fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekerek duyurdu.Â Stern dergisinde yayÄ±nlanan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sayesinde bilinirliÄŸi arttÄ±. Daha sonra Paris'e taÅŸÄ±ndÄ±. O dÃ¶nemde takvimler 1970 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.
FotoÄŸraflarÄ±, Ã§ok satan Ã¼nlÃ¼ dergilerde yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±. O sÄ±rada da Ã¼nlÃ¼ moda firmalarÄ± onunla Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sÄ±raya girdi.
1980 ve 90'larda Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista gibi dÃ¶nemin yÄ±ldÄ±z modelleriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
FotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k alanÄ±ndaki ilk deneyimlerine 1978 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Lindberg, 2017 yÄ±lÄ±nda Pirelli takviminin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da Ã§ekmiÅŸti.
Peter Lindbergh, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens Harry'nin eÅŸi Meghan Markle'Ä±n konuk editÃ¶r olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± Vogue dergisinin Ã¶zel sayÄ±sÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
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Bu sayÄ± iÃ§in oyuncu Jane Fonda, Ã§evre eylemcisi Greta Thunberg ve Yeni Zelanda BaÅŸbakanÄ± Jacinda Arden'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok kiÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekti.
Genellikle siyah- beyaz Ã§alÄ±ÅŸan Lindbergh, doÄŸallÄ±ÄŸa Ã¶nem veriyordu.
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