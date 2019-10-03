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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyumu salladı

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Ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyumu salladı

Ünlü marka, tanıtım yüzü olarak seçtiği genç modelle, podyumda bir tür devrim yaptı.

Kısa bir süre önce sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede genç bir Ermeni model de podyuma çıktı. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çekti.

Ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyumu salladı

Bunun sırrı da modelin fiziksel görüntüsünde gizli. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı.

Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.

Ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyumu salladı

Firmanın bu kadar radikal bir karar alıp moda dünyasının yerleşik kalıplarına meydan okumasının altında, benzerine 'sıfır beden' modellere karşı ortaya çıkan ve giderek yayılan "bedensel pozitivizm" akımında rastlanan bir fikir var. Firma, ürünlerinin daha fazla akılda kalması için, kendisi de daha fazla dikkat çeken Armine Harutyunyan ile çalışmayı tercih etmiş. Ayrıca , güzellik konusunda geçerli olan ayrımcılığa da bir başkaldırı niteliğinde bu tercih. 

Ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyumu salladı

Üstelik Armine Harutyunyan firmanın bu yıl için seçtiği tek tanıtım yüzü değil. Tıpkı onun gibi genel geçer model anlayışına uymayan ama estetiksiz ve makyajsız halleriyle çok çekici görünen kadın ve erkek modeller firmanın kampanyalarında görev alacak.

Milano Moda Haftası'nda birçok meslektaşının hayallerini süsleyen firmanın defiilesine çıkan Harutyunyan sadece bir model değil aynı zamanda bir sanatçı.

Ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyumu salladı

Yerevan'da dünyaya gelen Armine Harutyunyan'ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkesinin önde gelen sanatçılarından biri. Armine de onun izinden gitti ama dedesi gibi ressam olmak yerine illüstratör ve grafik tasarımcı olmayı tercih etti. Genç modelin annesi ise bir doktor.

 

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