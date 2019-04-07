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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.04.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Ünlü erkeklerle işim olmaz!

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Ünlü erkeklerle işim olmaz!

Eski manken Tuğba Özay'dan çok konuşulacak açıklamalar...

Eski manken Tuğba Özay, kendine ettiği iltifatları "Yalan söylemem. Çok dürüst bir insanım. Enerjim çok yüksek ve onu herkesle paylaşırım. Giyim konusunda muhteşemimdir. Çok okur ve araştırırım. Her konuda bir fikrim, söyleyecek sözüm vardır" ifadeleriyle sıraladı.

Posta gazetesinden Oya Çınar'a konuşan Özay'ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Kendinize bir konuda iltifat etseniz, ne söylersiniz?
Yalan söylemem. Çok dürüst bir insanım. Enerjim çok yüksek ve onu herkesle paylaşırım. Giyim konusunda muhteşemimdir. Çok okur ve araştırırım. Her konuda bir fikrim, söyleyecek sözüm vardır.

Siz hiç ünlü birine aşık olmadınız mı?
Benim ünlü erkeklerle hayatta işim olmaz.

Neden?
Ben erkek egosu sevmem. Dominant bir karakterim. İpler elimde olmalı. Güç bende olmalı, beni yormamalı. Deli manyak bir tipim. Kafam atarsa ters şeyler olur. Birlikte olacağım insanın sosyal medyası da olamaz. Millet birbirine sosyal medyadan yürüyor. Gördükçe midem bulanıyor. Ben öyle her önüme gelenle bir şey yaşamam. Benim tenim değerli, nefesim değerli. Herkes bana dokunamaz. Saçımın kokusunu içine çekemez.

Ünlü erkeklerle işim olmaz


Bunları yapabilmesi için bir erkeğin ne yapması gerekiyor?
Güzel gülsün, doğal olsun, güçlü olsun... Maddiyattan söz etmiyorum ama bir duruşu olmalı. Ben yalaka tipleri, çıkarcı tipleri sevmem. Bir aurası olmalı. Kafa dengi olmalı. Çünkü benim o kadar deli dolu çılgınlıklarım vardır ki onlara ayak uydurabilmeli. Ben karşımdaki erkeğin ayaklarını yerden keserim. Hep onu söylüyorum zaten. O kadar sürprizliyim ki ben erkek olsam kadınların alayı benimdi şimdi.

Nasıl yani?
Akıllarını başlarından alırdım. Hepsi bana tapıyor olurdu. Ben aşk kadınıyım, aşkı hücrelerime kadar hissetmeliyim. Karşımdakinden de bunu beklerim. Ruhumun bir yanı ağırdır. Yaşadığımın bir ağırlığı olmalı. Ama bir yanım da çocuk gibidir. O yüzden karşımdakinin beni uçurması lazım. Ben uçururum çünkü. Bugüne kadar sevdiğim insan için helikopterler mi kaldırmadım, kırmızı halılar mı döşemedim. Konfetiler yağdırır, volkanlar patlatırım. Öyle bir insanım.

Çok büyük mesai isteyen şeyler bu söyledikleriniz...
İşte harcayacak! O işler öyle kolay değil bebeğim. Ben babamın evinde prenses gibiydim, bir erkeğin evinde de kraliçe olmalıyım. Aşka bakışım bu yani. Ama benim gibi bir kraliçenin de kralı olmalı değil mi? Öyle harem ağasıyla olacak değilim yani.

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