Galada panik anları... Kolundan tutup kaçırmaya çalıştı!

Yaşanan olayın ardından galaya gelen polis ekipleri Mert Ö.'yü gözaltına alırken, Berna Öztürk'ün uğradığı saldırı kameralara saniye saniye kaydedildi.

Peker Açıkalın, Ivana Sert, Nuri Alço, Esra Sönmezer, Coşkun Göğen, İlker Kurt, Ardal Kural gibi ünlülerin rol aldığı filmin Galası Ümraniye Hilton Garden Inn otelde yapıldı. Galaya katılan ünlü Dj Berna Öztürk kameralara açıklama yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı. İsminin Mert Ö. olduğu öğrenilen şahıs Berna Öztürk'ü kolundan tutup dışarı kaçırmak istedi. Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk'ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırıldı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri Berna Öztürk'ün etrafında adeta koruma duvarı oluşturdu. Polis saldırgan Mert. Ö'yü gözaltında alındı. Yapılan incelemede Mert Ö.'nün Berna Öztürk'ün takıntılı hayranı olduğu belirlendi. Mert Ö'nün Berna Öztürk'ün sosyal medya hesaplarına da mesajlar atarak taciz ettiği iddia edildi. Olaydan sonra set ekibi ile Berna Öztürk otel içerisinde bir süre bekletildikten sonra güvenlik görevlileri eşliğinde filmin izleneceği AVM’deki salona gitti.



Kendisine yapılan saldırı ile ilgili açıklama yapmayan Berna Öztürk film Galası hakkında şunları söyledi: “Teşekkür ederim her şey yolunda çok sağ olun. Mühim olan filmimiz, filmimizin çok iyi olması. İnşallah hep birlikte gülüp eğleneceğiz. Yeniden sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Bu ekibin içinde olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir film olduğunu umuyoruz. Biz de daha izleyemedik. İnşallah biz de sizlerle beraber güleceğiz”





“Muhteşem bir ekiple çalıştım. Çok güzel bir yerde filmi çektik”



Öte yandan gala bu çirkin saldırının gölgesinde gerçekleştirildi. Galaya katılan Film oyuncularından Ivana Sert, “Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem bu filmde rol almak hem de Yeşilçam oyuncusu ustaları ile çalışmak benim için çok güzel bir deneyimdi. Oyuncu değilim biliyorsunuz ama bu yolda yürümeye başladım. Muhteşem bir ekiple çalıştım. Çok güzel bir yerde filmi çektik. Hepinizi davet ediyorum. 6 Nisan’da vizyondayız. Mutlaka izleyin. Yeşilçam Sinema Kültür Sanat adına ödül aldım. İnanılmaz güzel bir ödül. Çok önemli bir ödül” dedi.



Galaya katılan Yeşilçam oyuncularından Nuri Alço: “Hamit Bey sağ olsun. Yeni projesi, ilk projesi ona da başarılar diliyorum. Çok güzel bir kadro ile çalıştık. Peker Açıkalın olsun, Ivana olsun. Arkadaşlarımın hepsi başarı ile çalıştı. Güzel bir çalışmaydı. İnşallah yolumuz açık olur devamı gelir. Başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.





“Sinema geçici değildir, kalıcıdır”

Filmin başrol oyucularından Peker Açıkalın: “Erdi kardeşimizi Survivor'dan tanıyorsunuz. Ama o kişilik ve duruş olarak benim kardeşim. Çiğdem Hanım benim nişanlım 6 aydır magazinle alakamız yoktur. Ve lütfen bu konuda saygılı olmanızı rica ediyorum. Özelime ve özgürlüğüme bugüne kadar 36 senelik meslek yaşantımda kimseye müdahale ettirmedim. Asıl olan sinemadır. Sinema geçici değildir, kalıcıdır. Biz kalıcı bir Türk komedi filmi yaptık. Aksiyondur, komedidir. Benim sizden gerçekten istediğim tek şey çocuğunuzu çoluğunuzu alın, anneanne, babaanne filme gelebilmek. Çünkü biz küfürle ve belden aşağı film yaparak insanları güldürmeyen bir ekibiz” ifadelerini kullandı.



Berna Öztürk bir dönem Survivor yarışmasında yer almıştı.





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