Ünlü dizi oyuncusuna 4 ay hapis
Rol aldığı diziyle adını dünya çapında duyuran oyuncu, rüşvet vermek suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Önemli rollerinden birini üstlendiği Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) adlı diziyle tanınan Felicity Huffman dört ay hapis yatacak.
Kızının seçkin bir üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği iddiasıyla yargılanan 56 yaşındaki Huffman'ın cezası kesinleşti. Ayrıca Huffman, 250 saat sosyal hizmet ve 30 bin dolar da para cezasına çarptırıldı.
Kendisi gibi oyuncu olan William H. Macy ile evli olan Felicity Huffman, kızının üniversiteye giriş sonuçlarının düzeltilmesi karşılığında 15 bin dolar rüşvet verdiğini itiraf etmişti.
Felicity Huffman bu itirafta bulunurken gözyaşlarını da tutamamıştı.
Huffman'ın kızı Sophia annesinin verdiği rüşvet sonucu 1600 puanlık testten 1420 puan aldı. Bir yıl önce de aynı sınava giren Sophia, o dönemde 400 puan daha az almıştı. Felicity Huffman'ın kızının, bu rüşvet olayından haberi olmadığı olayların onun dışında geliştiği de iddia edildi.
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