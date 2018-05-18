Ünlü aktörün babalık sevinci
Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, bir kez daha babalık sevinci yaşadı.
Carmen (4), Rafael (2) ve 20 aylık Leonardo adında üç çocukları olan Hilaria-Alec Baldwin çifti dünyaya gelen erkek bebeklerinin mutluluğunu bu kareyle paylaştı.
60 yaşındaki ünlü aktörün Kim Basinger’dan olan 22 yaşında Ireland Baldwin adında da bir kızı var..
Fotoğraf: Instagram
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