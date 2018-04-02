Umut Yeşerten Şarkılar
TEMA Vakfı, önceki gün NTV’nin katkılarıyla Türkiye’nin sevilen yüzlerini çocuklar ve doğa için bir araya getirdi. Gecede 3464’e gönderilen SMS’ler ve bağışlarla 60 bin çocuğun doğa eğitimine katkıda bulunuldu.
Ünlü sanatçılar TEMA Vakfı’nın “Umut Yeşerten Şarkılar” özel yayınında gönüllü olarak sahneye çıktı. İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleşen yayında şarkılar ‘çocuklar’ ve ‘doğa’ için söylendi. 3464’e gönderilen SMS’ler ve bağışlarla 60 bin çocuğun doğa eğitimine katkıda bulunuldu.
Gülay Afşar ile Yiğit Özşener’in sunduğu programda; Aybüke Pusat, Ayça Ayşin Turan, Aytaç Şaşmaz, Birce Akalay, Burak Sevinç, Caner Cindoruk, Defne Samyeli, Doğukan Polat, Eren Vurdem, Gizem Karaca, Görkem Sevindik, Güldüy Güldüy Ekibi, Kadir Doğulu, Melis Tüzüngüç, Meltem Yılmazkaya, Mert Fırat, Özcan Deniz, Pelin Akil, Serhat Kılıç, Tolga Sarıtaş, Yonca Lodi ve Yurdaer Okur sahneye çıktı. Müzik direktörlüğünü Behzat Gerçeker’in yaptığı yayında, ENBE Orkestrası da sanatçılara performanslarında eşlik etti.
Birce Akalay
Pelin Akil
Gülay Afşar - Özcan Deniz - Yiğit Özşener
Defne Samyeli
Yorumları Göster
Yorumları Gizle