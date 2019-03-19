Ümit Yesin kimdir? Ümit Yesin'in hayatına ilişkin bilgiler
Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti. Çeşitli dizi projelerinde yer alan Ümit Yesin, en sonra Yeni Gelin dizisinde Korkut Dede (Dede Korkut) rolünü canlandırmıştı. İşte, Ümit Yesin’in hayatına ilişkin bilgiler
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, 28 Ocak 1954 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalışan sanatçı, genellikle yardımcı rollere hayat verdi. Ümit Yesin’in asıl çıkışı ise Çiçek Taksi dizisi oldu. Ardından Cennet Mahallesi dizisinde Muharrem karakterine hayat veren Ümit Yesin vefatından kısa süre önce final yapan Yeni Gelin dizisinde de Dede Korkut karakterini canlandırmıştı.
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