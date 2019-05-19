◊ Sanat eğitimi hayatın nasıl başladı?

- Okula sırtımda gitarla gitmiştim, binayı görünce tiyatro istediğime karar verdim. Bunun üzerine de oyunculuk eğitimi aldım.

◊ Sinemaya olan sevgini nasıl tarif edersin?

- Perde beni hep çok heyecanlandırdı, büyük bir aşkla gidiyorum sete, çok mutlu oluyorum. Ölene kadar da bu aşkı yaşayacağım.

◊ Sinema oyunculuğuna nasıl başladın?

- “Organize İşler” filminde çok küçük bir rolüm vardı. Oradaki asıl işim o sette, sanat grubunda asistanlıktı. İlk başrolüm ise 23 yaşında “Hayatımın Kadınısın” filmiyle geldi.

◊ “Kocan Kadar Konuş” filminde canlandırdığın Efsun karakteri de çok sevildi... Tadı benim de damağımda kaldı. O proje nasıl gelişti?

- “Kocan Kadar Konuş” kitabını okurken çok beğendim. Film haklarını da BKM’nin aldığını duyduğumda Necati Akpınar’ı aradım. “Deneme olur, prova olur, ben Efsun’u oynamak istiyorum” dedim ve iyi ki o şansı bana verdiler, çok keyif aldım. Çok da sevildi. “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminde de rolü kendim istedim. Yılmaz Erdoğan’ı aradım. İki sene önce filmi yazmaya başladığında bana göz kırpmıştı, tamamlandığını duyunca da hemen aradım ve talebimi ilettim.

YAPMACIKLIKTAN UZAĞIM

◊ “Maide’nin Altın Günü” filminin hikayesi de hayli ilginç...

- 90’lı yıllarda altın günlerinde büyüdüm ben. Çok seviyordum o günleri. “Maide’nin Altın Günü” filmim de o günlerden doğdu. Şimdi çok fazla düşünüyorum. Eskiden utanırdım, yazamazdım ama artık utanmadan yazmaya cesaret edebiliyorum. Yazmak bana çok iyi geliyor.

◊ Son projen “Alice” müzikaliyle de büyük bir başarı elde ettin...

- Kuliste o kadar mutluyuz ki, birbirimizi çok seviyoruz. Buradan da duyurayım; seneye de devam edecek. Oyunun dekoru sadece şu an oynadığımız Zorlu sahnesi için uygun, o yüzden başka illere gidemiyoruz. İsterim ki bu tarz sahneler her ilde olsun ve biz de gidelim.

◊ Gelecek planların neler?

- Umarım hiçbir zaman “ben oldum” demem. Her gün soru işaretleriyle yaşıyorum ileride neler yapacağım diye...

◊ Sosyal medyayı aktif kullanıyorsun değil mi?

- Orada çok dürüstüm, kendi halimi, kendimi paylaşıyorum. Yapmacıklıktan uzağım.