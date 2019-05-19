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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.05.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Umarım hiçbir zaman " ben oldum" demem

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Umarım hiçbir zaman " ben oldum" demem

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programında Ezgi Mola’yı ağırladı. Koçyiğit’in oyunculukla ilgili sorularını yanıtlayan Mola, “Umarım gelecekte hiçbir zaman ‘ben oldum’ demem” diye konuştu.

◊ Sanat eğitimi hayatın nasıl başladı?
- Okula sırtımda gitarla gitmiştim, binayı görünce tiyatro istediğime karar verdim. Bunun üzerine de oyunculuk eğitimi aldım.
◊ Sinemaya olan sevgini nasıl tarif edersin?
- Perde beni hep çok heyecanlandırdı, büyük bir aşkla gidiyorum sete, çok mutlu oluyorum. Ölene kadar da bu aşkı yaşayacağım.
◊ Sinema oyunculuğuna nasıl başladın?
- “Organize İşler” filminde çok küçük bir rolüm vardı. Oradaki asıl işim o sette, sanat grubunda asistanlıktı. İlk başrolüm ise 23 yaşında “Hayatımın Kadınısın” filmiyle geldi.
◊ “Kocan Kadar Konuş” filminde canlandırdığın Efsun karakteri de çok sevildi... Tadı benim de damağımda kaldı. O proje nasıl gelişti?
- “Kocan Kadar Konuş” kitabını okurken çok beğendim. Film haklarını da BKM’nin aldığını duyduğumda Necati Akpınar’ı aradım. “Deneme olur, prova olur, ben Efsun’u oynamak istiyorum” dedim ve iyi ki o şansı bana verdiler, çok keyif aldım. Çok da sevildi. “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminde de rolü kendim istedim. Yılmaz Erdoğan’ı aradım. İki sene önce filmi yazmaya başladığında bana göz kırpmıştı, tamamlandığını duyunca da hemen aradım ve talebimi ilettim.
YAPMACIKLIKTAN UZAĞIM
◊ “Maide’nin Altın Günü” filminin hikayesi de hayli ilginç...
- 90’lı yıllarda altın günlerinde büyüdüm ben. Çok seviyordum o günleri. “Maide’nin Altın Günü” filmim de o günlerden doğdu. Şimdi çok fazla düşünüyorum. Eskiden utanırdım, yazamazdım ama artık utanmadan yazmaya cesaret edebiliyorum. Yazmak bana çok iyi geliyor.
◊ Son projen “Alice” müzikaliyle de büyük bir başarı elde ettin...
- Kuliste o kadar mutluyuz ki, birbirimizi çok seviyoruz. Buradan da duyurayım; seneye de devam edecek. Oyunun dekoru sadece şu an oynadığımız Zorlu sahnesi için uygun, o yüzden başka illere gidemiyoruz. İsterim ki bu tarz sahneler her ilde olsun ve biz de gidelim.
◊ Gelecek planların neler?
- Umarım hiçbir zaman “ben oldum” demem. Her gün soru işaretleriyle yaşıyorum ileride neler yapacağım diye...
◊ Sosyal medyayı aktif kullanıyorsun değil mi?
- Orada çok dürüstüm, kendi halimi, kendimi paylaşıyorum. Yapmacıklıktan uzağım.

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