Uluslararası işbirliği
Rita Ora, Dua Lipa gibi dünyaca ünlü yıldızların yayıncısı Warner Music, Türkiye temsilcisi olarak Doğan Müzik Şirketi (DMC) ile anlaştı.
Warner Music CEO’su Stu Bergen ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Alfonso Perez Soto anlaşma için önceki gün Türkiye’ye geldi.
Anlaşma gereği DMC, Warner Music’in Türkiye’deki fiziksel ürünlerinin Türkiye’de dağıtılmasını üstlenecek ve repertuvarını Türkiye’nin sahip olduğu dijital müzik platformlarında temsil edecek.
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