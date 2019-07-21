Uğuruna inanıyorum
DÜNYACA ünlü aktör Jean-Claude Van Damme, yakın arkadaşı Cihan Ekşioğlu’nun daveti üzerine tatil için Bodrum’a geldi.
Önceki gün kaldığı otelde görüntülenen oyuncu, Türkiye’ye olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye’nin misafirperverliğini çok seviyorum. Burada çok güzel karşılanıyorum ve çok seviliyorum. Sadece bu sebep için bile gelinir. Türkiye’nin uğuruna inanıyorum.” Bodrum’dan yat almak istediğini de açıklayan Van Damme, “Bu sayede Türkiye’de, özellikle Bodrum’da daha çok vakit geçirebileceğim” dedi. Ünlü oyuncu, Türk yemeklerini çok sevdiğini de sözlerine ekledi: “Özellikle sade Türk kahvesi ve lokumu çok seviyorum.”
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