Uğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriUğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber
GeriMagazin Uğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Dinçer GÖKÇE
22.03.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Uğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Uğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber

Ebru Şallı ile nişanlanan Uğur Akkuş, aralarında eski eşi Gonca Akkuş ve Seren Serengil’in de olduğu kişilere karşı açtığı manevi tazminat talebini kaybetti. 10 bin TL tazminat talep eden Akkuş’un davasını mahkeme dün görülen duruşmada ret etti.

EŞİ Gonca Akkuş evli olduğu süreçte Ebru Şallı ile ilişkisi ile gündeme gelen Uğur Akkuş, iki yıl önce manevi tazminat talebi ile dava açtı. Uğur Akkuş; Seren Serengil ve Gazeteci Cengiz Semercioğlu’nun sunduğu “Duymayan Kalmasın” isimli programa telefonla bağlanan eski eşi Gonca Akkuş’un kendisine ilişkin sözler üzerine dava açtı. Anılan yayında, Akkuş, eşi Uğur Akkuş’un kendisi ile evli olduğu süreçte Ebru Şallı ile birlikte olduğunu, çocuklarını kendisine göstermediğini açıkladı.

10 BİN TL TALEP ETTİ
10 bin TL manevi tazminat talepli davanın davalıları arasında Serengil, Semercioğlu’nun yanı sıra Gonca Akkuş ve televizyon kanalı da yer aldı.

‘KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI’ İDDİASI
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada karar dün çıktı. Dünkü duruşmada, Uğur Akkuş’un avukatı, müvekkilin kişilik haklarına saldırıldığını öne sürerek davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

GÜNDEMDEKİ KONU İŞLENDİ
Davalı vekilleri ise, yayına konu ifadelerin gündemde olan bir konuya ilişkin olduğuna işaret ederek, davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

MAHKEME GERİ ÇEVİRDİ
Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, Akkuş’un tazminat talepli davanın reddine karar verdi. Anılan karara Akkuş’un 2 haftalık süre içinde itiraz hakkı bulunuyor.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber

İkizlerle ilk poz!

'Her evlilikte problemler olur'

22 yıl sonra bir aradalar