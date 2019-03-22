Uğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber
Ebru Şallı ile nişanlanan Uğur Akkuş, aralarında eski eşi Gonca Akkuş ve Seren Serengil’in de olduğu kişilere karşı açtığı manevi tazminat talebini kaybetti. 10 bin TL tazminat talep eden Akkuş’un davasını mahkeme dün görülen duruşmada ret etti.
EŞİ Gonca Akkuş evli olduğu süreçte Ebru Şallı ile ilişkisi ile gündeme gelen Uğur Akkuş, iki yıl önce manevi tazminat talebi ile dava açtı. Uğur Akkuş; Seren Serengil ve Gazeteci Cengiz Semercioğlu’nun sunduğu “Duymayan Kalmasın” isimli programa telefonla bağlanan eski eşi Gonca Akkuş’un kendisine ilişkin sözler üzerine dava açtı. Anılan yayında, Akkuş, eşi Uğur Akkuş’un kendisi ile evli olduğu süreçte Ebru Şallı ile birlikte olduğunu, çocuklarını kendisine göstermediğini açıkladı.
10 BİN TL TALEP ETTİ
10 bin TL manevi tazminat talepli davanın davalıları arasında Serengil, Semercioğlu’nun yanı sıra Gonca Akkuş ve televizyon kanalı da yer aldı.
‘KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI’ İDDİASI
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada karar dün çıktı. Dünkü duruşmada, Uğur Akkuş’un avukatı, müvekkilin kişilik haklarına saldırıldığını öne sürerek davanın kabulüne karar verilmesini istedi.
GÜNDEMDEKİ KONU İŞLENDİ
Davalı vekilleri ise, yayına konu ifadelerin gündemde olan bir konuya ilişkin olduğuna işaret ederek, davanın reddine karar verilmesi talep edildi.
MAHKEME GERİ ÇEVİRDİ
Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, Akkuş’un tazminat talepli davanın reddine karar verdi. Anılan karara Akkuş’un 2 haftalık süre içinde itiraz hakkı bulunuyor.
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