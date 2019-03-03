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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.03.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar'ın hayatına ilişkin bilgiler

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Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar'ın hayatına ilişkin bilgiler

Gündemdeki haberler ardından Ufuk Bayraktar’ın hayatı yeniden gündeme geldi. Ezel dizisiyle uzun süre adından söz ettiren Ufuk Bayraktar, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 6 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İşte, Ufuk Bayraktar’ın hayatına ilişkin bilgiler

Ezel, Dağ, Kader, Vatanım Sensin gibi iddialı projelerde yer alan Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

Ufuk Bayraktar asıl çıkışını ise atv'de yayınlanan Ezel dizisiyle yaptı. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, performansıyla adından söz ettirdi. Dönem projelerinde yer alan Ufuk Bayraktar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin' de Dağıtsanlı karakterine hayat verdi. Cezaevindeylen bir hikaye yazan Bayraktar, bu hikayeden yola çıkılarak çekilecek filmde rol alacak. Merve Bayraktar'ın Efe Cevahir adında bir oğlu var. 

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