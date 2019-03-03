Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar'ın hayatına ilişkin bilgiler
Gündemdeki haberler ardından Ufuk Bayraktar’ın hayatı yeniden gündeme geldi. Ezel dizisiyle uzun süre adından söz ettiren Ufuk Bayraktar, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 6 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İşte, Ufuk Bayraktar’ın hayatına ilişkin bilgiler
Ezel, Dağ, Kader, Vatanım Sensin gibi iddialı projelerde yer alan Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.
Ufuk Bayraktar asıl çıkışını ise atv'de yayınlanan Ezel dizisiyle yaptı. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, performansıyla adından söz ettirdi. Dönem projelerinde yer alan Ufuk Bayraktar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin' de Dağıtsanlı karakterine hayat verdi. Cezaevindeylen bir hikaye yazan Bayraktar, bu hikayeden yola çıkılarak çekilecek filmde rol alacak. Merve Bayraktar'ın Efe Cevahir adında bir oğlu var.
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