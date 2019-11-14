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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Ufuk Bayraktar:Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi Ezel'den bağımsız

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Ufuk Bayraktar:Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi Ezel'den bağımsız

Ufuk Bayraktar, önceki gün Bebek’teki Pulihoz isimli mekanda görüntülendi.

Kız kardeşi Sema Bayraktar ile kahvaltı yapan oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, yakında cezaevinde yazdığı “Dayı: Bir Adamın Hikayesi” adlı filmin çekimlerine başlayacağını söyledi.

Filmin ‘Ezel’ döneminde canlandırdığı ‘Ramiz Karaeski’ karakterinden bağımsız olduğunu belirten Bayraktar, “Öyle bir şey söz konusu değil. O karakter ,Tuncel Kurtiz ağabeyimin oluşturduğu bir karakterdi ve gençliğini oynamak benim için büyük gururdu. Ancak o hikayenin senaristi başka, bizim hikayemizin senaristi başka. Tuncel ağabeyime de bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum, her zaman saygıyla anacağım büyük üstat ve iyi bir insandı” dedi.

Ünlü oyuncu bu karakteri yaratırken babasından esinlendiğini belirtip şunları söyledi; “Pek fazla içerik veremem ancak gerçeklerden alıntıların olduğu, ve rahmetli babamın da biraz içinde olduğu bir iş. Sonuçta herkesin babası kendisi için kahramandır ya, o kahramanlarında adaleti, merhameti ve güzellikleri oluyor. Bizde bunun özünü bulduk ve güçlü bir hikâye ortaya çıkardık.

Bayraktar, Ağustos 2018’de ruhsatsız silah bulundurması nedeniyle hapse girmişti.

Ufuk Bayraktar:Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi Ezelden bağımsız

 

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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