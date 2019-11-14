Ufuk Bayraktar:Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi Ezel'den bağımsız
Ufuk Bayraktar, önceki gün Bebek’teki Pulihoz isimli mekanda görüntülendi.
Kız kardeşi Sema Bayraktar ile kahvaltı yapan oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, yakında cezaevinde yazdığı “Dayı: Bir Adamın Hikayesi” adlı filmin çekimlerine başlayacağını söyledi.
Filmin ‘Ezel’ döneminde canlandırdığı ‘Ramiz Karaeski’ karakterinden bağımsız olduğunu belirten Bayraktar, “Öyle bir şey söz konusu değil. O karakter ,Tuncel Kurtiz ağabeyimin oluşturduğu bir karakterdi ve gençliğini oynamak benim için büyük gururdu. Ancak o hikayenin senaristi başka, bizim hikayemizin senaristi başka. Tuncel ağabeyime de bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum, her zaman saygıyla anacağım büyük üstat ve iyi bir insandı” dedi.
Ünlü oyuncu bu karakteri yaratırken babasından esinlendiğini belirtip şunları söyledi; “Pek fazla içerik veremem ancak gerçeklerden alıntıların olduğu, ve rahmetli babamın da biraz içinde olduğu bir iş. Sonuçta herkesin babası kendisi için kahramandır ya, o kahramanlarında adaleti, merhameti ve güzellikleri oluyor. Bizde bunun özünü bulduk ve güçlü bir hikâye ortaya çıkardık.
Bayraktar, Ağustos 2018’de ruhsatsız silah bulundurması nedeniyle hapse girmişti.
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