Üçüncü evliliği de bitti
Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, üçüncü evliliğini yaptığı pilates eğitmeni Gamze Elgin’den tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
Daha önce Yasemin Altan ve İclal Aydın’la nikâh masasına oturan Tuna Kiremitçi, 5 yıl önce pilates eğitmeni Gamze Elgin ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Elgin’den bir kızı olan Kiremitçi’nin bu evliliği de sona erdi.
Elgin’in “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle açtığı boşanma davası İstanbul 4. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına, çocuğun velayetinin de anneye verilmesine hükmetti.
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