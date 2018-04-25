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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.04.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Uçaktaki o görüntüye açıklama

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Uçaktaki o görüntüye açıklama

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in uçakta ayaklarını karşısındaki bölmeye dayadığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü şovmenin basın danışmanı Perim Özgeldi, Erbil'in bu hareketinin nedenini anlattı.

Mehmet Ali Erbil'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ayaklarını yukarıda tutmak zorunda olduğunu belirten Perim Özgeldi, şunları yazdı:

Dünyada o zamanlar sadece 100 kişide olduğunu öğrendiğimiz bu rahatsızlık sürecinde başta kendisi ve biz ailesi olarak neler yaşadığımızı, ne zorluklar atlattığımızı biliyoruz. Kimse için temennide bulunmuyorum tabii ki ama, her olayda olduğu gibi ancak yaşayan bilir. Mehmet Ali Erbil ayda 36 şişe çok ağır ve özel bir ilaç kullanmaktadır. Takdir edersiniz ki bunun da bazı yorgunluk ve yan etkileri olabilmektedir zaman zaman. Ve yıllardır her uçuşunda mutlaka ön koltuk rica eder.

Çünkü uçuşlarda ayakları şiştiğinden yukarı kaldırması gerekir. Kimseyi rahatsız etmemek için de ayaklarının üzerine battaniye örter. Bu bir sağlık mecburiyetidir kendisi için. Bunu da tüm pilot, kabin amirleri ve hostes dostlarımız bilir. Bu resim çekilirken de kendisi bir uçuş geçirmiş ve uçak park yeri ararken biraz uzun bir süreç yaşanmış, o da o sırada ayakkabılarını giymiş bulunmaktadır. Park süreci uzayınca da birkaç dakikalık bu görüntü ortaya çıkmıştır.

Uçaktaki o görüntüye açıklama

Foto: modavesosyete İnstagram

 

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