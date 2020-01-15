Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:00,
Uçakta kutlama
Baba Parası oyuncuları Avrupa turnesi dönüş uçağında; Almanya’yı 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile karşılaştı.
Aynı uçakla İstanbul’a dönen Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin ile Filenin Sultanları gökyüzünde şarkılı eğlenceli kutlama yaptı. “Çile Bülbülüm” isimli şarkıyı, Filenin Sultanları için yeniden düzenleyen Murat Cemcir, “File Sultanları, Allah” diyerek milli takım oyuncularımıza şarkı söyledi.
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