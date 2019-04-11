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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Üç günlük bakıcı anıları çaldı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Üç günlük bakıcı anıları çaldı

Yapımcı Osman Yağmurdereli’nin eşi Esin Yağmurdereli, Azeri bakıcı mağduru oldu. Yağmurdereli’yi çayına ilaç katıp uyutan bakıcı, 2008 yılında vefat eden yapımcıya ait eşyaları da çaldı.

11 yıl önce hayatını kaybeden Osman Yağmurdereli’nin eşi Esin Yağmurdereli, Azeri bakıcısının mağduru oldu. Kısa süre önce bir bakıcı hizmetleri şirketinden kendisine yardımcı olması için bir kişiyi çağıran Yağmurdereli, eve gelen kişi tarafından çayına ilaç katılıp uyutuldu. Azeri bakıcı, Esin Yağmurdereli ilacın etkisinde olduğu sırada evdeki ziynet eşyalarını, gümüş takımları ve Osman Yağmurdereli’nin özel eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Olayın peşine düşen Yağmurdereli, o kişinin Azerbaycan’a döndüğünü öğrendi.

ALLAH’A HAVALE EDİYORUM

Azeri yetkilileri devreye sokarak şahıs hakkında yasal işlem yapılmasını talep eden Esin Yağmurdereli, olayın ardından açıklama yaptı: “Yalnız yaşadığım ve köpeğim olduğu için bakıcı şirketinden bir talebim oldu, onlar da birini gönderdi. Zaten 3 gün evde kaldı. Sonrasında bu olay yaşandı. Buradaki en büyük eksiklik bakıcı şirketlerinde. Ne araştırıyorlar ne de referans veriyorlar. Ben o kişiyi Allah’a havale ediyorum. Mutlaka bu dünyada cezasını çeker, görürüz. Ülkesi Azerbaycan’a gitmiş. Ben Azerbaycan’daki üst düzey isimlerle görüşüyorum. Orada gerekli cezayı alması için çalışacağım. Anne babalar da çocuk bakıcılarına dikkat etsinler. İyi araştırsınlar.” 

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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