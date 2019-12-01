Tuvana Türkay arkadaşıyla gecelerde
FENERBAHÇELİ futbolcu Alper Potuk’la ilişkisi sona eren Tuvana Türkay, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla objektife takıldı.
Baltalimanı’ndaki Angel Blue adlı restoran çıkışı görüntülenen ikili, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Erkek arkadaşına eliyle hızlı gitmesi için işaret yapan oyuncu, yaşadığı anın şokunu üzerinden attıktan sonra muhabirlerle sohbet etti. Türkay, “Beyefendi kim? Yeni bir aşk mı?” sorusuna “Arkadaşlar beyefendi, Amerika’dan arkadaşım. Beraber yemek yedik. Aşk falan yok” diye yanıt verdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle