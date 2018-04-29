Turnuvada final heyecanı
Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde bu yıl ilki gerçekleşen Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Yarışmaları’nda final heyecanı yaşandı.
“Yıldızlar”, “Gençler”, “Genç Yetişkinler” ve “Yetişkinler” olmak üzere dört ayrı kategoride düzenlenen yarışmalarda her kategorinin birincilerine özel ödüller verildi. Barbekü partisi eşliğinde gerçekleşen finalde katılımcılar, DJ Tankut Karakut ve Tenor Ünüşan Kuloğlu’nun müzikleriyle eğlendi.
Sencer Can, turnuvayı kızları Mina ve Derin’le izledi.
Ayşıl Eke-Uğur Yılmaz
Yorumları Göster
Yorumları Gizle