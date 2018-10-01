Turnuva sona erdi
Turkish Airlines World Golf Cup Amateur Series, Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleşen görkemli bir finalle sona erdi. Turnuvanın final günü yağışlı havaya rağmen büyük ilgi gördü.
Üç gün süren Turkish Airlines World Golf Cup Amateur Series, miniklerin turnuvasıyla başladı. Ardından yetişkinler de düzenlenen müsabakalarda kıyasıya mücadele etti. Yıldırım Demirören, Ali Nuri Türker, Kıvanç Oktay, Fehmi Zorlu gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri turnuvada yarıştı. Kadınlar kategorisinde Moon Sook Shin, Erkekler kategorisinde ise Mehmet Ziylan birinci oldu. Ödül töreninden sonra Yıldırım Demirören ve Erdem Kıramer, turnuvayı organize eden Türk Hava Yolları adına Kurumsal İletişim Bölümü Başkanı Seda Kalyoncu’ya teşekkür plaketi verdi.
Erhan Kamışlı - Yıldırım Demirören - Kıvanç Oktay - Ali Nuri Türker
Levent Alimgil - İdil Mimaroğlu - Hee Jee Jeong - Murat Kaan Güneri
Rahmi Koç
Erkeklerde birinciliği Mehmet Ziylan, kadınlarda birincilik ödülünü Moon Sook Shin aldı.
Yıldırım Demirören - Mehmet Ziylan
Bülent Çakır - Jonathan Beard - Raif Bilir - Rahmi Koç - İsmet Aktekin
Burcu Polatdemir
Turnuvaya katılan çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sabri Yiğit - Judith Mary Slater
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