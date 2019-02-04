Turne Köln’den başladı
SILA Avrupa turnesine çıktı. Ünlü şarkıcı turnenin startını Almanya’nın Köln kentinde verdi.
Palladium Köln’de sahneye çıkan Sıla’nın konserine yoğun ilgi vardı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, canlı sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.
“Afitap”, “Ateşle Oynama” ve “Aslan Gibi” şarkılarını 4 bin kişiyle seslendiren Sıla, konser sonunda ayakta alkışlandı. Şarkıcı konserlerine 9 Şubat’ta Amsterdam The Box, 7 Mart’ta Brüksel Bozar, 20 Nisan’da Stuttgart Liederhalle, 27 Nisan’da Zürih Stadthalle Dietikon, 28 Nisan’da Frankfurt Stadthalle ve 30 Nisan’da Münih Zenithhalle’de devam edecek.
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