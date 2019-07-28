Türkiye’yi sevdi
Eric Roberts, geçen yıl 55. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne katılmış ve organizasyonda kendisine onur ödülü takdim edilmişti. Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu, bu kez film çekimi için Türkiye’de.
Yönetmenliğini Florian Frerichs ile Ömer İnal’ın üstlendiği “Öteki İhtimal”de (The Other Path) uluslararası bir suç örgütünün liderini canlandıran Roberts, İstanbul’a 3 günlüğüne geldi.
İşleri nedeniyle çekimleri tamamlar tamamlamaz ülkesine dönmesi gereken oyuncunun İstanbul’u yeterince gezemediği için turistik bir ziyaret planladığı da gelen haberler arasında.
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