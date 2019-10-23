Türkiye’ye ilk geldiğimde 30 kilo almıştım

◊ Tülin, 8 aylık hamilesin. Bu süreçte seni şaşırtan şeyler oldu mu?

- Hiçbir kadın, hamileyken tam olarak ne yaşayacağını bilmiyor. Herkese göre değişen durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden herkesin deneyimi birbirinden farklı. Ama sadece bebeğinize odaklanırsanız, bu süreçte yaşayabileceğiniz sorunları büyük bir dirayetle atlatırsınız.

◊ Anne olmayı çok mu istiyordun?

- Çocukları çok sevdiğimi zaten her fırsatta dile getiriyordum. En iyi arkadaşlarım da arkadaşlarımın çocukları! (Gülüyor) Çocukları çok sevdiğim ve aile olmaya çok önem verdiğim için, istiyordum.

◊ Hamilelik sürecinde hayatında neler değişti?

- Hamilelik hastalık değil, bir süreç. Öncelikle bunu bilerek, fakat her zamankinden daha özenli yaşamıma devam ediyorum. Doktorumun sözünü harfiyen uyguluyorum ve bazı yiyecekleri hayatımdan çıkardım. Yaptığım iş kendime özen göstermemi gerektirdiği için, zaten düzenli beslenip spor yapıyordum. Bu ritüellerimi, şu anki özel durumuma uyguladım. Yani eskiden olduğu gibi çok uzun yürüyüşler ve spor yapmak yerine yüzmeyi tercih ediyorum ve yürüyüşleri de daha kısa tutuyorum. İş hayatım yine devam ediyor tabii ki ama yoğun seyahat programları yapmıyorum.

INSTAGRAM HESABINI BÜYÜYÜNCE KENDİSİ AÇAR

◊ Evet iş hayatına devam ediyorsun ve iki farklı programla ekrandasın...

- Evet, Star TV’deki “Tülin Şahin ile Moda” cumartesi günleri saat 12.00’de yayınlanıyor. NTV’deki “Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü” de cumartesi günleri saat 15.15’te ekranda. Hamilelik programında doktorlar, uzmanlar ve annelerle görüşerek bu sürece dair çok fazla bilgi ediniyorum. Çok da ilgiliyim, sonuçta benim için yepyeni bir alan.

◊ Peki sen de çocuğuna daha doğmadan Instagram hesabı açan annelerden misin? Gideceği okulları, hatta üniversiteyi şimdiden seçtin mi?

- (Gülüyor) Ben sosyal medyanın aktif kullanıcılarındanım. Oradan paylaşımlar yapmayı seviyorum ve takipçilerimle iletişimimi devam ettiriyorum. Sosyal medya kişiye özel bir durum olduğu için, ben kendi hesabımı kullanıyorum. Bebeğime de Instagram hesabı açmadım. Büyüyünce kendisi açar diye düşünüyorum. Okulunu ve üniversitesini seçecek kadar ileri gidemiyorum.

Ben şu anda sadece onun sağlığına ve mutluluğuna odaklanıyorum. Onu kucağıma alacağım günü iple çekiyorum.

7 AYLIK HAMİLE PETRA NEMCOVA İSTANBUL’A ZİYARETİME GELDİ

◊ Bu süreçte görüştüğün ünlü hamileler var mı?

- Anne olan birçok yerli ve yabancı meslektaşım, tecrübelerini paylaşıyorlar sağ olsunlar. En son Çek süpermodel Petra Nemcova geldi İstanbul’da, beni ziyarete. O da 7 aylık hamile. O da benim gibi hem mutlu hem heyecanlı. Hamilelik hakkında çok konuştuk.

Doktorunun sözünü dinleyen biriyim ama tecrübenin de önemine çok inanırım. Yeni anneler, ilk başlarda panik olabiliyorlar. Tecrübeli annelerden öğrendiğim en önemli şey, panik yapmamak.

◊ Hamilelik kilolarıyla ilgili bir endişen var mı? Doğum sonrası formunu nasıl koruyacağını düşünmeye başladın mı şimdiden?

- Hayır, hiç öyle bir endişem yok. Ben Türkiye’ye geldiğim ilk yıl 30 kilo alıp vermiştim, bu ne ki! (Gülüyor)

◊ Gerçekten mi?

- Evet. Bunca yıldır spor yapıyorum, o yüzden hiç endişem yok.

◊ Kaç kilo aldın hamilelikte?

- Şu ana kadar 9-10 kilo aldım. Hamilelik öncesi ağırlık çalışmaktan kas yaptığım için 3 kilo almıştım zaten. Ve denizaşırı seyahatlerimden dolayı da vücudumda çok fazla ödem birikmişti.

Doktora ölçtürdüğümde “2.5 kilo su tutmuş vücudun” demişti. Yani onları da eklersek toplamda 10-15 kilo aldım. Ama yine de doğum sonrası formumu nasıl

koruyacağım diye düşünmüyorum.

Yine sağlıklı beslenip spor yaparak forma girerim nasılsa. Önemli olan bu süreci bu şekilde sağlıkla tamamlamam.

PODYUMDA ELİMİ KOLUMU NEREYE KOYACAĞIMI ŞAŞIRDIM

◊ Doğum sonrası iş planını hazırladın mı?

- Hayır, hazırlamadım. Hamilelik sürecinde çalışmam gerektiği için değil, istediğim için çekimlerime devam ediyorum. Gayet de keyifli ve eğlenceli geçiyor.

◊ İstanbul Moda Haftası’nda Yakup Biçer’in Y Plus markasının defilesinde yürüdün. Nasıl bir duyguydu?

- İlginçti, çok heyecanlandım. Bu kadar yıldır podyumlardayım, ilk defa ne yapacağımı bilemedim. Elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırdım! (Gülüyor) Podyuma adım attığım andan itibaren seyirciler alkış yağmuruna tutup, “Bravo Tülin” diye bağırmaya başladı. O beni çok rahatlattı. Benim için güzel bir anı olarak kalacak.

PEDRO ÇOK İLGİLİ VE HEYECANLI

◊ Gelelim bebeğin babasına... Nasıl gidiyor Pedro de Noronha ile evliliğin?

- Güzel gidiyor. Pedro bana bu süreçte çok yardımcı oluyor. O da benim kadar araştırıp, okuyor ve öğrendiklerini benimle paylaşıyor. Çok ilgili ve çok heyecanlı.

O HEDİYELERİ BAĞIŞLAYACAĞIM

◊ Kız annesi olacaksın, gardırop çalışmalarına başladın mı?

- Başladım. Abartmamayı istiyorum ama çok kışkırtıcı ürünler var! (Gülüyor) İhtiyacı kadarını aldım. Zaten eve her geldiğimde dünyanın dört bir yanından markalar, hediyeler göndermiş oluyorlar. Sağ olsunlar. Kullanmayacaklarımı ayırıyorum, onları ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağım.

ALLAH’IN NASİP ETMEDİĞİ ŞEY ONLARIN ISRARIYLA MI OLACAK

◊ Çocuk konusunda çekimser olan çiftlere söylemek istediğin bir şeyler var mı?

- Kimseye bu konuda bir şey demek istemem, çok özel bir konu. İnsanlar çok düşüncesiz. Herkes herkese ne düşündüğünü hiç filtrelemeden söylüyor. Fakat düşünmüyorlar ki Allah’ın nasip etmediği bir şey onların söylemesiyle, ısrar etmesiyle mi olacak? O yüzden bu konuda toplum daha hassas olmalı.