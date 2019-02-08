Türkiye gösterimi
Senaryosunu ve yönetmenliğini Dila Bulut’un üstlendiği “Aries” adlı kısa filmin Türkiye gösterimi önceki gün yapıldı.
Leyla Feray’ın ve Saim Karakale’nin başrolleri paylaştığı; Melisa Tapan, Kıvanç Kasabalı, Onur Gökçek’in yer aldığı kısa film Aries’in Türkiye gösterimi önceki gün Soho House’da gerçekleştirildi.
MELTEM DEMİRÖREN OKTAY - NİLÜFER BULUT
Senaryosunu ve yönetmenliğini Dila Bulut’un üstlendiği kısa filmin gösterimine oyuncuların yanı sıra Meltem Demirören Oktay, Sevil Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, Ajda Pekkan, gibi birçok ünlü isim katıldı.
ARDA BOZKURT - NİDA BULUT BOZKURT - DİLA BULUT - N,LÜFER BULUT - AYFER BERKSAN
Soruları yanıtlayan Bulut, “Aries Amerika’da Soho House New York Film Club’ın eylül gösterimi için seçtiği film oldu. İstanbul’da çekilmesi, sorguladığı içsel dünya ve yabancı dilde olması merak uyandırdı” dedi.
MAHSUN KIRMIZIGÜL - ECE BİNAY
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU - HÜLYA AVŞAR
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