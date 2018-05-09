Türkiye evlenmemi bekliyormuş
Pazar günü Buse Varol’la nikah masasına oturan Alişan, önceki akşam Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri törenine katıldı. Gecede yılın erkek fantezi-arabesk sanatçısı ödülünü alan oyuncu, törenin ardından soruları yanıtladı.
PAZAR günü Buse Varol’la nikah masasına oturan Alişan, önceki akşam Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri törenine katıldı. Gecede yılın erkek fantezi-arabesk sanatçısı ödülünü alan oyuncu, törenin ardından soruları yanıtladı.
Ünlü şarkıcı, “Düğün günü altı gömlek değiştirdim, yine de yetmedi. Hâlâ kulaklarımda müzik sesi var. 450 milyon görüntülenme olmuş. Bir gecede bana 100 bin, Buse’ye de 125 bin takipçi geldi. Türkiye benim evlenmemi bekliyormuş herhalde” dedi.
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