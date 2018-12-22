Türkan Şoray’a gönderme
Koray Avcı, K.K.T.C. Türkiye Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde iki ayrı dalda ödül aldı.
“En iyi erkek sanatçı” ve “K.K.T.C. radyocuları jüri özel ödülü”ne layık görülen şarkıcı, tören öncesinde soruları yanıtladı.
Bir süre daha albümündeki şarkılara klip çekmeye devam edeceğini söyleyen Avcı, yeni albümü için imajını değiştireceğini söyledi. “Şu Türkan Şoray’ı kıskandıracak saçlarıma bile veda edebilirim” diyen şarkıcı, saçlarını göstererek poz verdi.
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