Türk kadınına Adriana övgüsü
ADRIANA Lima, davetlileri arasında yer aldığı New Yok Moda Haftası’nda dünya basınının ilgi odağı oldu.
Aylardır Metin Hara beraberliğiyle gündemde olan top model, etkinlikte Türk kadınlarından övgüyle söz etti: “Türk kadınlarının gözleri öne çıkaran makyajlarını çok beğeniyorum. Kadınların kendilerini oldukları gibi kabul ettikleri, güzel görünmek ve iyi hissetmek için çaba sarfettikleri ülkelerde bulunmaktan da hoşlanıyorum. Türkiye’ye ilk olarak 10 yıl önce gitmiş ve daha ilk seferinde İstanbul’u çok sevdim. Yemeklere bayıldım, özellikle baklava ve kaymak favorim. Türk kahvesini de çok seviyorum. Türkiye’den aldığım Türk kahvesini evimde misafirlerime de yapıyorum.”
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