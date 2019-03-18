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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.03.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Türk İşi Dondurma'ya Hollywood yıldızından destek

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Türk İşi Dondurma'ya Hollywood yıldızından destek

Yeni Zelandalı Hollywood yıldızı ve yönetmen Russell Crowe, 15 Mart'ta vizyona giren "Türk İşi Dondurma" filmine sosyal medyada destek verdi.

Hayatının büyük kısmını geçirdiği için kendisini Avustralyalı olarak tanımlayan Oscar ödüllü sanatçı Crowe, Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Türk İşi Dondurma" filmine ilişkin yönetmeni Can Ulkay'ın mesajını hayranlarıyla paylaştı.

Ulkay'ın dün yaptığı paylaşımında "Türk İşi Dondurma, yönetmen monitöründen kareler. Vizyondayız." başlıklı bir video yer aldı.
Twitter'da 2 milyon 700 binin üzerinde takipçisi olan Crowe, yönetmenliğini üstlendiği 2014 yapımı "Son Umut" filminde de 1919'da Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelen ve Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu arayan Connor'ı canlandırmıştı.

Türk İşi Dondurmaya Hollywood yıldızından destek

Filmin müziklerini Fahir Atakoğlu yaptı
Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştirdi.
Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç ve Carl Warthon da yer alıyor.
Tarihi dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:
"Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizlerin Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir."

 

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