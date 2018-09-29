Tuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Neslihan Saraçoğlu, eski futbolcu Tuncay Şanlı’nın Seyhan Şaşko ile aşk yaşarken kendisine mesaj attığını açıkladı: “Tuncay hâlâ bana yazıyor ve en son mesajlarını Seyhan Şaşko’ya attım. Kiminle birlikte olduğunu bilsin.”
Bir dönem kabin memurluğu yapan Neslihan Saraçoğlu, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile büyük bir aşk yaşadıklarını iddia etti. 12 yıl önce tanıştıklarını söyleyen Saraçoğlu, o dönem Şanlı’nın kendisiyle görüşmek için Milli Takım kampından bile kaçtığını belirtti.
Saraçoğlu, “İlişkimiz aralıklarla devam etti. En son benimle görüşmek istediğinde eski sevgilisi Melis Sayım’ın hamile olduğunu öğrendim. Tuncay’a bunu sorunca yalanladı.Ama doğru olduğunu öğrendim. Üstelik birkaç gün sonra Seyhan Şaşko ile el ele ortaya çıktı” dedi.
Şanlı’nın Şaşko ilişki yaşadığı sırada kendisine mesaj atmaya devam ettiğini de belirten Saraçoğlu, “Tuncay hâlâ bana yazıyor ve en son mesajlarını Seyhan Şaşko’ya attım, kiminle birlikte olduğunu bilmesi açısından. Sonra Tuncay beni aradı ve açmadım. Daha sonra avukatı aradı, ‘Müvekkilimi rahatsız etmeyin’ dedi. Benim tek istediğim Tuncay’ın oğlu Ömer’e sahip çıkması. Mahkeme sürecinde Melis’in yanında olduğumu da söyledim. Tuncay’ın yaptıklarını herkes bilsin” dedi.
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