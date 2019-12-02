Hababam Sınıfı oyuncularından Tuncay Akça'dan güzel haber
Geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçiren Hababam Sınıfı oyuncularından Tuncay Akça'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.
55 yaşındaki Tuncay Akça geçtiğimiz günlerde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu.
Hababam Sınıfı’ndan rol arkadaşı Ahmet Arıman, Akça'nın sağlık durumunu hakkında bilgi verdi " Söylendiği gibi durumu kötü değil. Bağırsaklarında iyi huylu bir kist vardı onun için üç gün önce ameliyat oldu. Tuncay'ın durumu gayet iyi ve yarın taburcu olacak”
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