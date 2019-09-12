Tulum meselesi
Ziynet Sali’nin seçtiği kostüm gol olacakken neden ofsayta düştü?
Kastamonu Gazi Stadyumu’nda sahne alan Ziynet Sali’nin sahne kostümünün üst kısmıyla başlayalım.
Püsküllü ceketi oldukça başarılı. Ancak içine giydiği tulum hakkında konuşmalıyız.
Bu parça, büstiyer-pantolon olarak tasarlansaydı hayli şık durabilirdi. Üst kısımla bütünlük sağlayan pantolon oldukça havalı.
Ancak göğüs kısmına garip bir şekilde eklenen orta parça, düzgün fiziği olan şarkıcıyı bile kalın göstermeyi başarmış.
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