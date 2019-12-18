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18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tülin Şahin: Yaş takıntım yok

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Tülin Şahin: Yaş takıntım yok

Portekizli Pedro de Noronha ile evliliğinden Siena Leyla adını verdiği bir kızı olan Tülin Şahin, önceki gün Bebek’teydi.

13 Aralık’ta 40’ıncı doğum gününü kutlayan aynı zamanda kızının 40’ının çıktığını da duyuran Şahin, “Kimlikte doğum tarihim 13.12.1979. Hayata yeniden merhaba demem 1980. 40 günlük bebekken annem ve babam ile çok büyük bir trafik kazası geçirmişiz.Yaş takıntım yok, 40 olmuşum 39 olmuşum fark etmiyor” dedi.  

Tülin Şahin: Yaş takıntım yok


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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