Tülin Şahin sevgilisi Pedro De Noronha ile el ele
Yaklaşık 4 aydır Portekizli işadamı Pedro De Noronha ile birlikte olan manken ve sunucu Tülin Şahin, sevgilisi ile el ele görüntülendi. Çift, bir restoranda akşam yemeği yedi.
Alışveriş merkezine birlikte gelen Tülin Şahin ve sevgilisi tüm günü birlikte alışveriş yaparak geçirdi. Akşam saatlerinde alışverişlerini noktalayan çift, daha sonra bir restoranda akşam yemeği yedi.
Sevgililer, yemeğin ardından alışveriş merkezinden el ele ayrıldı.
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