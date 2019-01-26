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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.01.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Tülin Şahin kimdir? Türk 'Cindy' olarak anılıyor

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Tülin Şahin kimdir? Türk 'Cindy' olarak anılıyor

Tülin Şahin, Danimarka'da dünyaya geldikten sonra 1998 yılında bu ülkeden ayrılarak profesyonel mankenlik için Paris'e gitti. Türkiye'ye bir markanın mankenlik işi için gelen Tülin Şahin, Amerikalı manken Cindy Crawford'a olan benzerliği ile çok konuşuldu. Tülin Şahin, bu benzerliğin ardından ailesinin Sivaslı olması dolayısıyla Sivaslı Cindy olarak anılmaya başlandı

Tülin Şahin, Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi.

Bir alışveriş merkezinde keşfedildi ve ardından profesyonel mankenlik için 1998 yılında Paris'e gitti. Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için geldi.

Ailesi Sivaslıdır. ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anılmıştır.

Eşi Mehmet Özer ile çok sayıda hayır işinde bulunan ünlü manken, 2008 yılında kadınlara yönelik Tuliss adlı bir site kurdu.

Bunların yanı sıra konsept ve marka danışmanlığı ile birlikte freelance moda editörlüğü de yapmaktadır. Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine Sırlar, Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır. 1986'da Olacak O Kadar'da, 1996'da Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır.

2004 yılında Acun Firarda'yı Acun Ilıcalı ile beraber sunmuştur.Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveçce, Norveççe, Türkçe, Almancave Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilmektedir.

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