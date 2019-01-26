Tülin Şahin kimdir? Türk 'Cindy' olarak anılıyor
Tülin Şahin, Danimarka'da dünyaya geldikten sonra 1998 yılında bu ülkeden ayrılarak profesyonel mankenlik için Paris'e gitti. Türkiye'ye bir markanın mankenlik işi için gelen Tülin Şahin, Amerikalı manken Cindy Crawford'a olan benzerliği ile çok konuşuldu. Tülin Şahin, bu benzerliğin ardından ailesinin Sivaslı olması dolayısıyla Sivaslı Cindy olarak anılmaya başlandı
Tülin Şahin, Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi.
Bir alışveriş merkezinde keşfedildi ve ardından profesyonel mankenlik için 1998 yılında Paris'e gitti. Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için geldi.
Ailesi Sivaslıdır. ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anılmıştır.
Eşi Mehmet Özer ile çok sayıda hayır işinde bulunan ünlü manken, 2008 yılında kadınlara yönelik Tuliss adlı bir site kurdu.
Bunların yanı sıra konsept ve marka danışmanlığı ile birlikte freelance moda editörlüğü de yapmaktadır. Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine Sırlar, Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır. 1986'da Olacak O Kadar'da, 1996'da Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır.
2004 yılında Acun Firarda'yı Acun Ilıcalı ile beraber sunmuştur.Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveçce, Norveççe, Türkçe, Almancave Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilmektedir.
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