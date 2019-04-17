Tülin Şahin kimdir? Tülin Şahin kiminle evlendi?
Ünlü top model Tülin Şahin, dokuz aydır birlikte olduğu Portekizli bir yatırım bankacısı ile dünya evine girdi. Bu haberin duyulmasının ardından, Tülin Şahin'in kiminle evlendiği ve Tülin Şahin'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Tülin Şahin kimdir? Tülin Şahin kiminle evlendi?
Ünlü top model Tülin Şahin, dokuz aydır birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz’de evlendi. Lizbon’daki evlerinde dünya evine giren Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, en kısa sürede Türkiye’de de bir kutlama organize edecek. İşte, Tülin Şahin'in biyografisi...
13 Aralık 1980 tarihinde, Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. 1998 yılında bu ülkeden ayrılarak profesyonel mankenlik için Paris'e gitti. Türkiye'ye bir markanın mankenlik işi için gelen Tülin Şahin, Amerikalı manken Cindy Crawford'a olan benzerliği ile çok konuşuldu. Tülin Şahin, bu benzerliğin ardından ailesinin Sivaslı olması dolayısıyla "Sivaslı Cindy" olarak anılmaya başlandı.
Paris Moda Haftası, Londra Moda Haftası, Milano Moda Haftası ve New York Moda Haftası gibi dört büyük moda haftasında görevler aldı. Ralp Lauren, Silk and Cashmere, Hublot, Victoria Secret, Audi gibi daha birçok dünya markası ile çalıştı.
Türkiye Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye reklam elçisi seçildi. Global Citizen ForumTürkiye elçisi ve Unicef Türkiye elçisi seçildi.
2005 yılında evlendiği şef ve televizyoncu Mehmet Özer ile 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandı.
Zayıflamak isteyen kadınlara yönelik "Beslenme ve diyet üzerine Sırlar", "Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz?" ve "Kral Prens ve Fakir" kitaplarını yazmıştır.
1986'da Olacak O Kadar'da, 1996'da Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır.
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