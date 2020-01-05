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Haber Giriş: 05.01.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Tülin Şahin: Modeller sessiz oyuncu

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Tülin Şahin: Modeller sessiz oyuncu

TÜLİN Şahin önceki gün Etiler’deydi. Kısa süre önce anne olan ünlü model, geride bıraktığımız yılın kendisi için nasıl geçtiği sorusunu “2019 bana dünyanın en büyük hediyesini, kızım Siena’yı verdi” diye yanıtladı.

Şahin, “Önceden modeller ön plandaydı, şimdi ise oyuncular daha çok konuşuluyor. Neden sizce?” sorusuyla ilgili şunları söyledi: “Çünkü ülkemizde diziler çok ön planda. Yıllardır bana da ‘Niye oyunculuk yapmıyorsun’ diye soruyorlar. Kendimi model olarak geliştirdim. Modeller de sessiz oyuncu. Biz de podyumda rol yapıyoruz. Her defilede farklı bir karakteri konuşmadan sunuyoruz seyirciye.” 

 

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