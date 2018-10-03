Tuğçe Altuğ kimdir?
Oyuncu Tuğçe Altuğ ve yönetmen Tolga Karaçelik, Bozcaada’da dünyaevine girdi. Çiftin ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen törenden özel fotoğraflar paylaşıldı. Gündemdeki haberler ardından Kelebekler filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tuğçe Altuğ’un hayatı merak konusu oldu. Peki, Tuğçe Altuğ kimdir?
1987 yılında İstanbul’da doğan Tuğçe Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2010 yılında tiyatro kariyerine başlayan Altuğ, sergilediği başarılı performanslarla birçok ödül kazandı. Tiyatro kariyerini sürdürürken bir yandan da kısa filmler ve reklam filmlerinde yer alan Tuğçe Altuğ, “Küçük Sırlar”, “Sen de Gitme”, “Uçurum”, “Evlerden Biri”, “Yılanların Öcü” gibi dizilerde oynadı. Tuğçe Altuğ ayrıca “Kaybedenler Kulübü”, “Dünyanın En Güzel Kokusu”, “Kelebekler” gibi filmlerde yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle