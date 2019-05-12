Tuğba Özerk’e ‘deve’ cezası
Deniz Akkaya ile Tuğba Özerk arasında sular durulmuyor. Özerk’in açtığı manevi tazminat davasının sonlanmasının ardından Akkaya da şarkıcıdan şikâyetçi oldu. Deniz Akkaya, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yazdığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.
ESKİ manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden “deve”, “zavallı” şeklinde hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yazdığı iddiasıyla şarkıcı Tuğba Özerk’ten hem korunma talebinde bulundu, hem de savcılığa şikâyetçi oldu.
1 ay yaklaşamayacak
Talebi haklı bulan mahkeme, Tuğba Özerk’in 1 aylık süreyle Deniz Akkaya’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Akkaya’nın avukatı dilekçesinde, “Tuğba Özerk, 7 Mayıs 2019 tarihinde Instagram hesabından Deniz Akkaya’ya yönelik, ‘Yaşlılar küçülür, bu illa deve gibi. Tabutun baya geniş olacak ama evladına ben sahip çıkarım merak etme. Davamı da canlandırıyorum tekrar’ şeklinde hakaret ve tehdit içerir beyanlarda bulunmuştur” dedi. Deniz Akkaya, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu 6. Aile Mahkemesi’ne başvurarak Tuğba Özerk’ten korunma talebinde bulundu. İkili arasında 2016 yılında da tazminat davası görülmüş ancak mahkeme
davayı reddetmişti.
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