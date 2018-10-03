Tuğba Özay'dan tatil paylaşımı: Daha sezon bitmedi!
Tuğba Özay, Ekim ayı gelmesine rağmen yaz tatilini sürdürüyor. Ünlü model sarı bikinisiyle paylaştığı fotoğrafına 'Daha sezon bitmedi' notunu yazdı.
Kendisini tabiatın kızı olarak adlandıran ünlü isim Tuğba Özay, uzun süredir Antalya'da tatil yapıyor. Ekim ayı gelmesine rağmen hala denizin ve güneşin tadını çıkaran Özay, tatilinden bol bol fotoğraf paylaşıyor. Son olarak sarı bikinisiyle yaptığı paylaşıma 'Daha sezon bitmedi' notunu yazan Özay, adeta takipçilerine nispet yaptı.
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