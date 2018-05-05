Tuğba Ekinci'den tepki çekecek açıklama: Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez
Şarkıcı Tuğba Ekinci'den şaşırtan taciz açıklaması: Kadın yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu
Posta'dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Ekinci, “Zengin bir kadın mısınız?” sorusuna, “Ruhen çok zenginim. Ayağımı yorganıma göre uzattım hep. Hiçbir zaman maddiyatçı olmadım. Oturduğum yerde kalırım, yıllarca aynı eşyayı kullanırım. Her markadan mutlaka bir şeyim vardır. Özel günlere saklarım. Çantaya verilen parayla reklam yapmak büyük görgüsüzlük. Zenginlik nedir, görgüdür. Fakirlik görgüsüzlüktür. Görgüsüzse insan, sonradan parayı bulduğunu anlarlar” diyerek yanıt verdi.
Türk erkeği taciz etmez.
“Tacize uğradınız mı hiç?” sorusunu ise ünlü şarkıcı, “O konu çok yalan. Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu. Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir” ifadelerini kullandı.
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