Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci'nin biyografisi
Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin kim olduğu merak konusu oldu. Son olarak Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen şiddet hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci'nin kim olduğunu ve kariyerini merak eden vatandaşlar, konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Tuğba Ekinci kimdir? İşte, Tuğba Ekinci'nin biyografisi...
9 Haziran 1977 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Tuğba Ekinci, iki çocuklu bir ailenin çocuğudur. Pendik Lisesi'nden mezun olan Tuğba Ekinci'nin müzik ve şov dünyası ile tanışması ise ünlü yönetmen Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu.
Diziden ayrıldıktan sonra bir dönem de "Çarkıfelek" adlı yarışma programında hosteslik yapan Tuğba Ekinci, 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasından onay alamayınca yarışmadan ayrıldı.
Şarkıcılık kariyerinin başlangı Erol Köse ile tanışmasıyla oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri alan Tuğba Ekinci, müzik kariyeri boyunca 8 albüm çıkarmış, çok sayıda konser vermiştir. Fatih Özbilen ile bir dönem evli kalan Tuğba Ekinci'nin bu evliliği kısa sürede sonlanmıştır. Tuğba Ekinci son olarak basına verdiği demeçlerle merak edilen isimler arasında yer almaya devam ediyor.
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