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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop'un biyografisi

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Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop'un biyografisi

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, basında yer alan haberlerin ardından gündem olmaya devam ediyor. Geçmişte, Rafet El Roman ile yaşadığı problemler nedeniyle, magazin gündemini takip edenlerin yakından tanıdığı Tuğba Altıntop, şimdilerde ise kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Peki, Tuğba Altıntop kimdir? İşte, Tuğba Altıntop'un biyografisi...

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya süren şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı.

Filmleri ve Dizileri :

2004 - Fırtına Hayatlar (Ayşe)(TV Dizisi)

2004 - Bizim Karakol (İsmet) (TV Dizisi)

1995 - Zampara Seyfettin (Çiğdem) (TV Filmi)

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