Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında?
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tuğba Altıntop, katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Tuğba Altıntop, eski eşi Rafet El Roman’la yaşadığı sorunlarla uzun süre gündemi meşgul etmişti. İşte, Tuğba Altıntop’un hayatına ilişkin bilgiler.
Modelliğin yanı sıra şarkıcılıkta da kendisini deneyen Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İki erkek kardeşi vardır. Liseden sonra tahsil hayatına son verdi. Grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında "Miss Turkey" Güzellik yarışmasıyla hayatı değişti. , 1996 senesinde ise şarkıcı Rafet El Roman ile nikah masasına oturdu. 7 yıl süren bu evlilikten Su El Nur (d.2000) ve Şevval Nur (d.2003) adında iki kızı oldu. Tuğba Altıntop, 2011 yılında pop müzik şarkıcısı Levent Dörter ile birlikte oldu.
Filmleri ve Dizileri :
2004 - Fırtına Hayatlar (Ayşe)(TV Dizisi)
2004 - Bizim Karakol (İsmet) (TV Dizisi)
1995 - Zampara Seyfettin (Çiğdem) (TV Filmi)
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