Tuba Ünsal'ın 2020 hedefi

“Kürk Mantolu Madonna” oyununu sahnelemeye devam eden Tuba Ünsal, sinemada da boy göstermeye hazırlanıyor. Teklif edilen iki film projesinden birine “evet” deyip en kısa zamanda kamera karşısına geçmek isteyen Ünsal’ın yeni yıla dair planlarından biri de YouTube sayfasına daha çok içerik üretmek.





