Haber Giriş: 19.01.2020 - 08:08,
Tuba Ünsal'ın 2020 hedefi
Geçen perşembe Hakan Akkaya defilesinde podyuma çıkıp şarkı söyleyen Tuba Ünsal, yeni yıla hızlı başladı.
“Kürk Mantolu Madonna” oyununu sahnelemeye devam eden Tuba Ünsal, sinemada da boy göstermeye hazırlanıyor. Teklif edilen iki film projesinden birine “evet” deyip en kısa zamanda kamera karşısına geçmek isteyen Ünsal’ın yeni yıla dair planlarından biri de YouTube sayfasına daha çok içerik üretmek.
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