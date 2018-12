Tuba Ünsal! O bir Bo-Bu!

Fotoğraf: Muhsin AKGÜN

Aslı Barış:

Tuba Ünsal, Katar’da Ajyal Film Festivali’nde jüri üyesi olarak çıktı karşımıza. Kırmızı halıda yürüdü, hayranlarına imza dağıttı. Gözüme bu elbisesi takıldı. Neler söyleyeceksiniz?

Ceylan Atınç: Tuba, Fransa’da olsa Dior’un yüzü olurdu, Charlize Theron gibi. İlk gün giydiği kat kat tül elbise tam da yeni nesil Dior elbiseleri andırıyor... Pastel renkleri, balerin askıları çok güzel. Başkası giyse eleştirebileceğim tarz bir elbise, ama hep söylediğimiz gibi taşımak çok önemli. Saçı, makyajı ve doğru aksesuvar seçimiyle göz yormadan hoş görünmeyi her zaman başarıyor Tuba.

Başak Dizer Tatlıtuğ:

Her zaman yenilik, farklılık seven, cesur biri. Kimseye benzemeyen bir tarzı var. Aklınıza gelmeyecek şeyleri kombinliyor ve onun o Avrupai görünümüne çok yakışıyor. İçimi açıyor. O bir “Bo-Bu”...





Aslı Barış:

Hemen açalım bu terimi...

Başak Dizer Tatlıtuğ: Yani bohem burjuva... Hep çok renkli, masalsı. Ben tam da kendi stiline ve duruşuna has bir kıyafet diye düşündüm.

Aslı Barış:

Valentino havasında bir elbise. Kırmızı ruj ve sade saçla “Ben masal diyarından geldim” havasını kırmış. Kesinlikle yakışma-yakıştırma meselesi, farklı bir saç, makyaj ve ayakkabıyla bu masalsı tavır hızla kabusa dönerdi.

Dişi smokinler

Aslı Barış: Smokin giyme trendi iyiden iyiye oturdu artık. Bir ödül töreninde Burcu Esmersoy takıldı gözüme örneğin. Siz ne düşünüyorsunuz.

Başak Dizer Tatlıtuğ: Smokin ve takım elbiseler feminen tarzı olan kadınlara daha çok yakışıyor. Dengeliyor. Burcu Esmersoy’a da bu açıdan baktığımda, çok güzel olmuş. Böyle kombinlerde, takım elbise siyahsa saç, makyaj ve aksesuvar iddialı olmalı. Ayakkabı en azından kombine göre erkeksi olmamalı. Aynı dengeden dolayı Hadise’ye de çok yakışmıştı.

Burcu Esmersoy

Ceylan Atınç: Siren Ertan da çok güzel taşır. Angelina Jolie de pek çok davetine smokin ile katılmıştır. Burcu’nun takımı da çok güzel ve her giydiğine ayrı hava katan bir kadın. Yalnız bele daha iyi oturan bir ceket seçilebilir ve saçlar toplanabilirdi.



Siren Ertan

Buna bir defile

diyebilir miyiz?

Aslı Barış:

Bu hafta Işıl Reçber’li, Ajda Pekkan’lı bir Zeynep Kartal defilesine şahit olduk. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum...

Ceylan Atınç:

Maalesef buna bir defile diyemeyiz. Profesyonel olmayan modellerin yürümesi değil tek bahsettiğim şey. Tasarıma dair hiçbir şey yok. Koleksiyondaki parçaların hiçbirinin birbiriyle tutarlılığı yok. Pek çok defilede, hatta Osmanbey’deki mağazalarda gördüğümüz tarz elbiseleri işkadınlarına, cemiyet üyelerine giydirip, daha çok konuşulması için yapılan bir şov.

Ama moda adına konuşulabilecek hiçbir şey yok. Styling, saç, makyaj, ışık çok kötü. Kendi kendimize kıyafet giyip yürüdük, defile olarak adlandırmayalım lütfen.



Başak Dizer Tatlıtuğ:

Ajda Pekkan canlı performansı vardı, başarılı iş insanları podyumda yürüdü ama evet defile kapsamında yorumlamayalım. Bir dernek yararına yapılmış şov olarak bakılmalı.

‘Tasarımcının yeni sezon koleksiyon defilesi’ demek, tasarımcılara haksızlık olur. Victoria’s Secret şovuna da defile demiyorum. Koleksiyon ve tasarım adına değil zaten başka amaçlı yapılıyor, dünya da bunun farkında. Biz de farkında olsak yeter.

Aslı Barış:

Evet, yapılıyor dünyada bu tip işler. Ama o tip defilelerde sergilenen tasarımlar da birbirini tamamlar. Ceylan’a katılıyorum: Koleksiyonun bütünlüğü yok. Ayrı telden çalan abiye elbiseler var. Nişan, düğün, balo salonu kafası...

Kanalıma hoş geldiniz, ben Naomi...





◊ Aslı Barış: Naomi Campbell da furyaya uyarak Vlogger oldu.

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ:

Naomi ilgimi çeker. Tasarımcılar, model arkadaşları ve fotoğrafçı, tasarımcı, koreograf, stil danışmanı gibi konuklar alsa seyrederim. Ama “bu sene şu moda bu moda” derse gerek yok.

◊ Ceylan Atınç: Naomi genelde basına son derece mesafelidir. O yabaniliğini severiz aslında.

Keşke korusaydı o tavrını.

◊ Aslı Barış: Peki siz hangi kanalları takip ediyorsunuz?

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Aslı Şen’in kanalına konuk oldum geçenlerde. “Ashley Joy ile 5 Çayı” diye bir konsepti var. Çok tatlıydı. Bir de Çağla Şıkel’in yararlı günlük bilgileri var, onu da seyrediyorum.

◊ Ceylan Atınç: Vogue’un “73 Soru” diye bir konsepti vardır, ben bir tek onu izliyorum açıkçası.

◊ Aslı Barış: Vogue’un modellerin makyajını gösteren “10 Dakika” şovu benim gibi makyaj özürlüler için biçilmiş kaftan. Özge Ulusoy’un “Nasıl”ı da güzel bu yönden.