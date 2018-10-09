Tuba Ünsal çocuklarıyla kampta
Oyuncu ve manken olan Tuba Ünsal çocuklarıyla kamp yaptı.
Tuba Ünsal 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’nde giydiği kıyafe çok konuşulmuştu. Ünsal bugün çocuklarıyla beraber kamp yapmaya gitti. Güzel oyuncu çocularıyla beraber eğlendiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yolculuk sırasında çocuklarıyla beraber çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına "Biz bi kamp yapıp gelicez" notunu düştü.
Ünsal, çocukları; Civan Mert Cabas ve Sare Pilevneli ile futbol oynadığı anları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
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