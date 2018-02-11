Bir asker kızı olan Tuba Ünsal, duygularını böyle ifade etti...

Artık hayat bazı evlerde neşeyle akmayacak...Bir asker çocuğuyum ben, hayatımın çok önemli yılları babamın yolunu gözleyerek geçti. Yaşadıklarından, gördüklerinden sonra hayatı kısacık bir zaman dilimine sığdırıp erken yaşta aramızdan ayrıldı. Tüm şehitlerimize cennette huzur, ailelerine ve vatan toprağını korumak için savaşan askerlerimize de sabır diliyorum. Çok üzgünüm #afrinoperasyonu





TARKAN: ÇOK ACI, ÇOK YAZIK

Ünlü sanatçı Tarkan da sosyal medya hesabından şehitlerimizin fotoğraflarını paylaşarak "Çok acı, çok yazık. Milletçe başımız sağ olsun.Şehitlerimizin aile ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum.#afrin" yazdı.

VOLKAN KONAK: DÜŞMANA İNAT BİR GÜN DAHA YAŞAYALIM

Volkan Konak önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Sanatçı, konserin açılışında şöyle konuştu: “Şehitlerimiz var, buruğuz. Sizler de ‘Burada ne işimiz var?’ diye düşünebilirsiniz ama morale ihtiyacımız var. Gelin düşmana inat bir gün daha yaşayalım.”

Yaşasın Türkiye!

Konser öncesi muhabirlerin karşısına çıkan Konak, şu açıklamayı yaptı: “Mehmetçiklerimizin hep yanındayız. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Biz de insanlara bu alanda hizmet ediyoruz, moral veriyoruz. Bu vesileyle yaşasın Türkiye, yaşasın insanlarımız diyorum.”

YILMAZ ERDOĞAN: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!

Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar dileriz. Vatan size minnettardır. Başımız sağ olsun...

ŞAHAN GÖKBAKAR: RAHMET DİLİYORUM

Şahan Gökbakar, Instagram Story’de “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” mesajını yayınladı.

GÜLBEN ERGEN: BÖLÜNMEYECEK BİR ÜLKE

Gülben Ergen, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz’in fotoğrafını paylaşarak altına şöyle yazdı: “Evlatları babalarından ayıran zalim, kalleş terör düş ülkemizin yakasından. Yetti akan kanlar. Yaşarmış gibi görünüp, hayatından geçen anaların yürek yangını yetti. Bölünmeyecek bu ülke.”

Miniatürk | Yersen